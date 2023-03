Man (42) uit Geel veroordeeld omdat hij 50 minderjarige meisjes overhaalde om naaktbeelden te sturen

De strafrechter in Turnhout heeft een 42-jarige man uit Geel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden, omdat hij 50 minderjarige meisjes zover had gekregen dat ze naaktfoto's van zichzelf naar hem doorstuurden. Dat werd in juni 2021 ontdekt, toen bleek dat er video's met beelden van kindermisbruik waren verspreid vanuit het IP-adres van de man.