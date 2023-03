IN KAART - 46 grote snelwegwerven dit jaar, ontdek hier waar er gewerkt wordt en welke hinder jij zal ondervinden

3 nachten in april/mei, zomer 2023



Nachten van 29 op 30 april, van 6 op 7 mei en van 13 op 14 mei van zaterdag 20u tot maandag 5u:

Afsluiting van de lus komende van de R0 binnenring naar de E40

Omleiding via complex Wezembeek-Oppem met keerbeweging



Zomer 2023: werken in verschillende fases:

R0 binnenring: verkeer over 2 versmalde rijstroken gedurende 2 weken

R0 buitenring: verkeer over 2 versmalde rijstroken gedurende 2 weken



Ernstige hinder voor nachtelijke afsluitingen

Geen hinder voor de werken in de zomer op de R0 binnenring

Lichte hinder voor de werken in de zomer op de R0 buitenring