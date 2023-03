Zeven cafés beboet in Gentse studentenbuurt omdat ze sterke drank verkochten aan minderjarigen

Wie alcohol schenkt aan jongeren onder de minimumleeftijd riskeert een boete van 208 tot 8.000 euro, maar bij herhaalde inbreuken kan dat oplopen. De controleactie werd niet in dank afgenomen in de Overpoort, waar negen cafébazen omstreeks 1.30 uur de deuren sloten. Dat zorgde voor een grote massa in de populaire uitgaansbuurt en de lokale politie sloot de straat af.

Later ging in enkele café's het licht weer aan. Maar bij de cafébazen klinkt weinig begrip voor de strenge handhaving op een dag dat het over de koppen lopen is. Caféuitbater Tim Joiris, die de buurt vertegenwoordigt, vindt het optreden "enorm repressief" en hekelt de keuze om op een uiterst drukke dag controles te gaan uitvoeren.

Hij vraagt om begrip voor de drukte die bij grote evenementen heerst, waarin bijvoorbeeld het controleren van de leeftijd niet altijd mogelijk is, en een zekere tolerantie bij het controleren. Maar vooral de samenwerking met de overheden is moeilijk, vindt Joiris. "Het is alsof we allemaal cowboys zijn, maar wij zijn ondernemers."