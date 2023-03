Amper 1 op 10 bushaltes in West-Vlaanderen heeft fietsenstalling

“Het cijfer is in heel Vlaanderen laag en onze provincie is dan nog de slechtste in de rij”, zegt Vlaamse parlementslid voor Vooruit Annick Lambrecht. “Het is zelfs bedroevend laag. Slechts één op de tien bushaltes heeft een fietsenstalling. Als je thuis vertrekt en met de fiets naar de bus wil rijden, moet je je fiets ergens tegen een haag aan de kant zetten.”