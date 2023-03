Meisje van 6 maanden overleden aan verwondingen na incident bij onthaalmoeder in Kessel-Lo

Na het onderzoek van de wetsdokter werd de vrouw al verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen. De onthaalmoeder werd begin deze week na haar verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mag ze gedurende het onderzoek niet meer werken met minderjarigen.

Eerder had het Agentschap Opgroeien ook al beslist om de onthaalmoeder uit voorzorg tijdelijk te schorsen. "Omdat het toch over een ernstig letsel gaat en de situatie veel impact heeft op alle betrokkenen. We weten ook nog niet goed wat er precies gebeurd is", aldus woordvoerder Nele Wauters.