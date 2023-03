Bejaarde dame ernstig bevangen door CO-intoxicatie in Brussel

De hulpdiensten werden omstreeks 16.00 uur opgeroepen voor een bejaarde dame die zich onwel voelde in haar appartement in de Camuselstraat in Brussel. Toen de ambulanciers de flat betraden, ging hun CO-melder meteen af. De bejaarde dame werd daarop geëvacueerd en in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer stelde vast dat de CO zich verspreid had in het hele gebouw en liet iedereen evacueren. Vier personen bleken ook CO te hebben ingeademd, maar konden ter plaatse verzorgd worden. In twee flats moest de deur ingebeukt worden omdat gevreesd werd dat daar nog iemand aanwezig was, maar die bewoners bleken niet thuis.

"De oorzaak van de intoxicatie lag bij een oude en slecht werkende gasconvector, waarvan de verbrandingsgassen niet goed werden afgevoerd", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De gastoevoer naar de flat op het gelijkvloers werd afgesloten, en in de andere appartementen bleek de installatie naar behoren te werken."