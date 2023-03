Bijzonder groendak filtert het afvalwater bij kleikorrelbedrijf Argex

Voor de waterzuivering worden kleikorrels gebruikt die Argex zelf fabriceert. De meeste mensen zullen de korrels kennen als de bruine korrels voor bloembakken, maar de klei heeft nog meer functies. "We gebruiken de kleikorrels in een "phytoparking": dat is een ondergrondse bekken. Het sanitair afvalwater van ons kantoor wordt daarlangs gestuurd voor een eerste zuivering", legt Bultheel uit. "Daarna wordt het water naar boven gepompt, naar het moerasdak, voor een tweede filtratie."