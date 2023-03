Geen frietzakken of ander promotiemateriaal meer op de stoep in Blankenberge, handelaars zijn kwaad

Heel wat handelaars zijn kwaad volgens friturist Dirk Coryn. "We hebben vorig jaar allemaal geïnvesteerd in nieuw promotiemateriaal. Toen mocht het wel nog. En nu moet alles opeens weg. Ik ga er alles aan doen om een vergadering met de stadsdiensten af te dwingen en zo tot een compromis te komen. Want dit is pure waanzin."