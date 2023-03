Boer Nicolas (23) twijfelt over overname familiebedrijf: "Vlaamse regering houdt met jonge boeren geen rekening"

Dehaemers is het eens dat er iets moet veranderen op vlak van het schadelijke stikstof. "We weten dat er in de landbouw iets moet gebeuren", zegt hij in "De ochtend" (Radio 1). Maar hij wijst erop dat de boeren al meer dan twee jaar in onzekerheid leven. "Kunnen we nog makkelijk aan vergunningen raken? Het is genoeg geweest", stelt hij.



"Het beleid is voor ons al strenger. Wij zullen ingrijpende investeringen moeten doen om stikstof te reduceren. Die investeringen zal de industriesector minder moeten doen. We zullen die investeringen ook doen, maar daarvoor zijn toekomstige vergunningen nodig. We vragen perspectief voor sommige boeren die al twee jaar met de handen in het haar zitten".