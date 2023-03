Bewoners van de Noordrand riskeren GAS-boete van 50 euro voor waaivuil: “Veel zwerfvuil op straat is afkomstig van slecht geplaatste afvalzakken”

Afvalzakken mogen pas de avond voor de ophaling buiten staan en karton moet stevig worden samengebonden. Dat zijn de regels om zwerfvuil tegen te gaan, maar hier houden de bewoners van de gemeenten in de Noordrand zich niet allemaal aan. In Vilvoorde, Meise, Grimbergen, Machelen, Zaventem, Zemst, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Kampenhout en Londerzeel riskeer je voortaan een GAS-boete wanneer je je niet aan de regels houdt. “De boete bedraagt minimum 50 euro, maar kan in gevallen van grote vervuiling oplopen tot enkele honderden euro's. In dit bedrag zijn de kosten van de opruiming niet inbegrepen”, legt Jan Buysse uit. Een samenwerking van Incovo, Interza, de gemeenten en Mooimakers.