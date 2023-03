Brand op zeilboot in Nieuwpoort: vrouw kan tijdig de boot verlaten

“Ik ben lid van een zeilclub en we zouden volgende week naar Londen vertrekken, ik hoop dat dat dus lukt”, zegt Martine. “Sinds een jaar ben ik op pensioen en ben ik ook meer bezig met zeilen. De zee is mijn leven en geeft mij vitaminen, vandaar dat ik mijn boot “Vitamin Sea” doopte. Normaal zou ik in mijn boot overnachten om verder onderhoud te doen, maar dat kan dus niet.” Haar boot wordt nog even uit het water gehaald voor inspectie.