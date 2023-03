Canadees bedrijf mag van overheid cocaïne verkopen

Sunshine Earth Labs zei in een verklaring dat het toestemming heeft gekregen van overheidsorganisatie Health Canada om "legaal cocablad en cocaïne te bezitten, produceren, verkopen en te distribueren". Dat geldt ook voor morfine, MDMA en heroïne.

De Canadese autoriteiten verleenden in januari een wettelijke vrijstelling aan British Columbia voor het driejarige proefproject. De depenalisering moet het stigma rond drugsgebruik wegnemen, dat mensen ervan weerhoudt hulp te zoeken. British Columbia is het epicentrum van een crisis met meer dan tienduizend doden door een overdosis, sinds de provincie in 2016 een noodsituatie voor de volksgezondheid afkondigde.