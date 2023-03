Dan toch geen Europees verbod op benzine- en dieselwagens? Duitsland blokkeert goedkeuring

De Europese Commissie is echter helemaal niet overtuigd over de e-brandstoffen. Vicevoorzitter Frans Timmermans zei het onomwonden in juni vorig jaar in het Europees Parlement.

"Ik wil daar een paar woorden over zeggen. Deze brandstoffen zullen nooit, maar dan ook nooit in voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn. Aan de benzinepomp worden ze duurder, veel duurder dan elektrisch rijden. Ze hebben zes keer zoveel energie nodig om te produceren in vergelijking met de batterij in een auto. Zelfs dan zouden motoren nog steeds de lucht vervuilen die onze burgers inademen." Voor Timmermans zijn elektrische auto's de toekomst.