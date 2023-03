Tienerblad Joepie keert eenmalig terug met Pommelien Thijs en met de nostalgische posters

In het najaar van 2019 keerde Joepie al eenmalig terug voor de actie Rode Neuzen Dag. Deze keer gaat de opbrengst naar JEZ!, een jongerencollectief dat met een 200-tal organisaties samenwerkt.



De populaire Pommelien Thijs siert de cover. Vroeger kocht de zangeres Joepie onder meer voor de posters van de "Twilight"-films. En die posters zullen deze keer ook niet ontbreken met Harry Styles en Wednesday als bekende showbizz-gezichten. Joepie houdt ook vast aan zijn rubrieken, met opnieuw de seks- en bodyrubriek.

Het magazine verscheen voor het eerst in 1973, de laatste uitgave kwam er in 2015. Het blad had een oplage van 90.000 exemplaren. Joepie stopte ermee door de dalende verkoopcijfers. In één jaar tijd verloor het 30% lezers.