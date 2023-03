Nu wereldberoemde talentenjacht voor dragqueens ook Belgische versie krijgt: "Populariteit en aanvaarding groeit" 

Vijfentwintig jaar geleden rolde ze in de wereld van de dragqueens. "Toen nog als onzeker jongetje en vandaag opengebloeid tot een gelukkige transgender vrouw." Maar de weg ernaartoe was heel moeilijk. "Het was heel underground en het werd niet aanvaard. Enorm veel mensen beschouwden het als een schande. Ja, het is een vorm van aandacht, maar als je alles mooi doseert, krijg je magie. En kijk, vijfentwintig jaar later staan we hier en kunnen we onze kunstvorm laten zien in showprogramma's en het nieuws."