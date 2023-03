Dronken man veroorzaakt drie ongevallen na elkaar in Torhout en Handzame

De eerste twee ongevallen gebeurden in de Kortemarkstraat in Torhout. Daar zijn wegenwerken aan de gang. De man probeerde er door te rijden, maar reed eerst nog vol over een middengeleider. Hij ramde twee verkeersborden en een aantal struikjes. Toen bleek dat hij echt niet verder kon door de werken, keerde hij terug. Maar al snel liep het opnieuw fout. Hij reed in een gracht. De wegenwerkers liepen nog naar de auto om de man te helpen, maar opnieuw ging hij ervandoor, zonder voorbumper weliswaar.

Het derde ongeval gebeurde in de Pastoor Vanhautestraat in Handzame. Daar reed hij in op een andere wagen die voor de verkeerslichten stond. Deze keer was wegrijden geen optie meer, want zijn auto was total loss.