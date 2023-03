Eeklo kampt met rattenplaag in centrumstraten

Volgens Lampaert moeten ook de inwoners hun verantwoordelijkheid opnemen. De stad bedeelt daarom een folder met tips in de straten waar het probleem zich het meeste voordoet. "Ratten komen natuurlijk naar plaatsen waar eten te vinden is. Daarom is het belangrijk om geen voedselresten in de tuin te gooien, voor bijvoorbeeld de kippen", klinkt het. Er wordt ook aangeraden om voedsel goed afgesloten te bewaren in kasten of voorraadboxen, je woning schoon te houden en alle gaten en spleten te dichten.