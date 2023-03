Een hele maand Made in China Festival in Gent: "Uit passie voor de Chinese cultuur"

Onder het bewind van Xi Jinping nam de censuur in China de afgelopen 10 jaar gestaag toe. Bekende auteurs en kunstenaars als Ai Weiwei verlieten het land en leven in ballingschap in Europa of de VS. Maar dat wil niet zeggen dat er geen kunstenaars meer actief zijn in China die via hun werk reflecteren over de grote veranderingen of commentaar geven op de maatschappij waarin ze leven.