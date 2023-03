Extra onderzoek om ondergrond in Voeren in kaart te brengen, voor Einsteintelescoop: "We maken een echo van de bodem"

De komende 10 dagen wordt een traject van zo'n 4 kilometer tussen 's Gravenvoeren en Eijsden-Margraten in kaart gebracht met elektrische trilvoertuigen. In het najaar was er al een gelijkaardige test met dieselvoertuigen. "Een Nederlands bedrijf is een meer ecologische onderzoeksmethode aan het ontwikkelen, en we willen nu nagaan of beide methodes dezelfde resultaten opleveren", legt geoloog Bjorn Vink van onderzoeksinstelling Nikhef uit.