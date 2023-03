Gavere dient een klacht in tegen man die gemeente op Facebook beschuldigt

De burgemeester gaf opdracht om een klacht in te dienen bij de politie. De gemeente gaat zich burgerlijke partij stellen tegen de man die de tekst gepost heeft. “Ik kreeg veel steun van andere gemeenten waar ook dergelijke valse berichten gepost waren. Daarom wil ik er een symbooldossier van maken om nu echt te weten te komen wat er toelaatbaar is en wat niet. Ik wil de integriteit van mijn mensen absoluut verdedigen.”

De post werd snel verwijderd, toch laat de burgemeester de klacht niet vallen: “Dit is een gevaarlijk precedent waarbij we bij elke beschuldiging in de verdediging moeten gaan. Straks moeten we nog iemand aanstellen om Facebook constant op te volgen en alles te weerleggen. Zo kan het niet verder.”