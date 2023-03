Opnieuw ontvoering in drugsmilieu: 49-jarige Antwerpenaar al meer dan een week vermist 

De onderzoeksrechter vraagt dat mensen die op 22 februari tussen 20.45 uur en 23 uur de Volkswagen Golf tussen de Autolei en de Herentalsebaan of in de buurt hebben gezien om dat te melden. Ook of er in de nacht van 22 op 23 februari 2023 in de omgeving van de rotonde van Wommelgem andere verdachte zaken zijn opgevallen.

De auto waarmee de ontvoering is uitgevoerd werd eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Neem zelf geen initiatief, vragen de autoriteiten, maar contacteer zo snel mogelijk de politie via het tipformulier of via het gratis nummer 0800 30 300. Getuigenissen uit het buitenland kunnen terecht op het nummer 0032 2 554 44 88.