Grondwettelijk Hof houdt verdrag Belgisch-Iraanse gevangenenruil overeind, lichtpunt voor Belgische hulpverlener in Iraanse cel 

Het Grondwettelijk Hof moest zich uitspreken over de (grond)wettelijkheid van het verdrag. Eind vorig jaar schorste het Hof de deal, als tijdelijke beslissing. Maar in de beslissing ten gronde nu is het beroep tot vernietiging van de deal verworpen. Dat betekent dat het verdrag overeind kan blijven.

Maar er is wel een belangrijke kanttekening in het arrest van het Grondwettelijk Hof opgenomen. Het Hof vindt wel degelijk dat de Belgische Staat een beschermingsplicht heeft voor de mensenlevens die mogelijk in het gedrang komen door een gevangenenruil. En dat moet door een rechter kunnen getoetst worden.

Daarom heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat àls de regering overgaat tot een ruil van gevangenen met Iran, de slachtoffers van de betrokken veroordeelde moeten worden ingelicht. Zij kunnen dan naar de rechtbank van eerste aanleg stappen om de beslissing te laten toetsen door die rechter. Met andere woorden: de weg ligt niet zomaar open voor een gevangenenruil. Hoe dan ook is dit een belangrijk lichtpunt voor Vandecasteele, die in slechte omstandigheden zit opgesloten in Iran, en zijn familie.