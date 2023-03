Heraanleg historisch centrum Kortrijk start eind maart

De voorbereidende werken voor de heraanleg van het historisch centrum van Kortrijk zijn afgerond: Museum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is gerealiseerd, de constructie van het museum Abby in de Groeningeabdij is volop aan de gang, binnenkort begint de sloop van de Sint-Vincentiusgebouwen. De werken de zullen in vier fasen verlopen, waarvan de eerste eind maart start met de herinrichting van de historische straten en de omgeving van Onze Lieve Vrouwekerk.