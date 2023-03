Betogen: "typisch Belgisch", maar haalt het ook iets uit?

Volgens Stefaan Walgrave, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen, zijn er in ons land meer betogingen dan vroeger.

"Er wordt nu meer betoogd dan in de woelige jaren 60 bijvoorbeeld. In Brussel zijn er op dit moment ongeveer 3 betogingen per dag. Daarmee is Brussel de Europese betogingshoofdstad. Het heeft ook te maken met de vele Europese instellingen en ambassades", zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Meer dan andere Europeanen hebben de Belgen de gewoonte om op straat te komen als ze een mening hebben of boos zijn. "Denk maar aan de Koningsstrijd, Leuven-Vlaams, de Witte Mars, corona.... Bij grote verschuivingen of conflicten komen wij op straat. En dat is typisch Belgisch. In Groot-Brittannië organiseren ze petities, wij gaan betogen."