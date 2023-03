Hond met kind in Lendelede protesteert mee met boeren

Het stikstofakkoord is een plan van de Vlaamse overheid om de uitstoot van stikstof te beperken, omdat stikstof een bedreiging vormt voor bepaalde soorten planten en dieren. De landbouw is één van de belangrijkste bronnen van schadelijke stikstofuitstoot in Vlaanderen. Varkensmest op de velden, zorgt voor stikstof in de vorm van ammoniak. En dus probeert de politiek vooral daar in te grijpen.

De Vlaamse regering wil dat er 30 % minder varkens zijn in Vlaanderen tegen 2030, om minder stikstof in de natuur te hebben. Tijdens een voorstel van akkoord, vorig jaar, werd onder meer beslist om een lijst op te maken met ruim veertig "rode bedrijven" die dicht moeten tegen 2025 omdat ze te veel impact hebben op de natuur in hun omgeving. Andere bedrijven moeten hun varkensstapel sterk verminderen. Vanaf 2028 mag er ook geen dierlijke mest meer worden gebruikt op velden die in waardevolle natuur- en bosgebieden liggen.

Tegen de strengere normen kwam heel wat protest van landbouwers die vrezen voor de toekomst van hun bedrijf, maar ook van organisaties en gemeentebesturen. Een definitief stikstofakkoord moet tot betere afspraken leiden maar zorgt voor nog meer ongerustheid bij de boeren.