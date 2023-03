Antwerpse afvalbeheerder IGEAN zoekt meters en peters voor glasbollen in 25 gemeenten

"We merken dat mensen weleens durven sluikstorten in de buurt van glasbollen, of soms gewoon hun glazen flessen ernaast achterlaten", zegt Van Baelen. "Vaak staan die glasbollen in de buurt van speelpleintjes, dus dat is niet echt veilig voor kinderen die er spelen. Maar ook voor de mensen die rond zo'n glasbol wonen is dat allesbehalve leuk: hun buurt is veel minder proper." Volgens IGEAN is dit probleem niet typisch Antwerps, maar over heel Vlaanderen te zien.