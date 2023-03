Industrieterrein in Ronse voor het eerst verwarmd met eigen snoeiafval

Twee jaar geleden legde het bedrijf Biosynergy een groenbuffer aan rond het nieuwe industrieterrein Pont West in Ronse. “Het gaat om zogenaamd kort omloophout, dat heel snel groeit en na twee jaar al geoogst kan worden”, legt Thibaut De Veyt van Biosenergy uit. “Hier gaat het om wilgenhagen. Het hout wordt eerst fijngemalen en dan verbrand. Het is ook zuiver hout, geen behandeld afvalhout.”

Biosenergy heeft een biomassacentrale op het industrieterrein. Daar verbranden ze hout, waarmee ze water verwarmen. Via ondergrondse buizen wordt het naar naburige bedrijven gebracht, zo kunnen de bedrijfsruimtes verwarmd worden.

Thibaut De Veyt is best trots op deze eerste snoeibeurt: “Dit is een mooi circulair gegeven met lokale biomassa die duurzaam is. De voordelen zijn economisch, sociaal en maatschappelijk.” De hoeveelheid eigen snoeiafval is wel niet genoeg om de installatie lang te laten draaien, daarvoor verwerkt het bedrijf ander houtafval.