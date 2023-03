Brussels Airlines maakt nog steeds verlies, maar verwacht komende jaren beterschap

De Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is er niet in geslaagd om in 2022 winst te maken. Het bedrijf eindigde vorig jaar ruim 74 miljoen euro in het rood. Dat is al fors minder verlies dan tijdens de coronacrisis, en Brussels Airlines is ook optimistisch dat er dit jaar wél winst gemaakt zal worden. Moederbedrijf Lufthansa Groep is wel heel erg winstgevend, daar werd anderhalf miljard euro winst in de boeken geschreven.