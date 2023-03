Kapelle-op-den-Bos herstelt helft van wegdek, andere helft is voor buurgemeente Londerzeel 

De Oudemanstraat in Kapelle-op-den-Bos is over een afstand van 200 meter hersteld. Dezelfde straat op grondgebied Londerzeel is dat niet. Kafka is het: want concreet betekent dat dat het ene rijvak volledig is hersteld, terwijl het rijvak in Londerzeel onaangeroerd is gebleven. De gemeente Londerzeel stelt niet op de hoogte te zijn van de herstellingswerken.