Stoet van kindertractoren trekt naar school in Pepingen uit protest tegen "te strenge stikstofmaatregelen"

Op de Ninoofsesteenweg in Pepingen trok er vrijdagochtend een stoet van een 15-tal kinderen van lokale landbouwers naar school. Hun ouders gaan in Brussel betogen tegen de plannen van de Vlaamse regering om de uitstoot van stikstof in onder andere de landbouw drastisch te verminderen. De kinderen willen zelf ook hun stem laten horen. "Wij willen later ook graag landbouwer worden, maar misschien zal dat niet meer lukken door alle strenge regels", klinkt het.