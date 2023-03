Koppel dertigers plant bos van 430 bomen in achtertuin

Een bos planten doe je niet zomaar. En al zeker niet als je tuin middenin een landbouwgebied ligt, want bomen kunnen voor schaduw zorgen op een aangrenzend akker. Maar het koppel kreeg een uitzonderlijke bebossingsvergunning van het gemeentebestuur van Laarne.

Ook de aanleg is geen evidentie. Jens en Fien laten zich daarom begeleiden door de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. "Ze helpen bij de keuze van de juiste bomen en bij het aanleggen van bosranden. Heesters en bessenstruiken, bijvoorbeeld, want daar zitten enorm veel vogeltjes in", leggen ze uit.

Het koppel krijgt ook subsidies voor hun initiatief, via de Bosgroep. "We waren sowieso van plan om een bos aan te planten, maar dankzij de subsidies kunnen we het grootschalig doen", zeggen de twee. "Die subsidies zouden gerust beter bekend mogen zijn bij het grote publiek. Veel meer mensen zouden ook een bos moeten aanplanten."