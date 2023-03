Man die met bestelwagen inreed op terrassen in Brussel wordt mogelijk geïnterneerd

Intussen is het onderzoek naar de zaak afgerond. De verdachte werd psychiatrisch onderzocht en uit het verslag van deskundige bleek onder meer dat de man op het moment van zijn dollemansrit in de war en zichzelf niet onder controle had. De Brusselse raadkamer boog zich vorige maand over het dossier en besloot de man te interneren, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.