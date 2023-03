Horeca Totaal uit Brugge neemt Metro-vestiging op het Eilandje in Antwerpen over

Sinds januari zijn de Makro-en Metrowinkels failliet. De groothandel aan het Houtdok op het Eilandje in Antewerpen was de laatste Metro-vestiging waar nog geen oplossing voor was. "Met onze nieuwe vestiging willen we onze groei in de provincies Antwerpen en Limburg alsook Brussel bestendigen”, vertelt Roderick D’Hoore, eigenaar van Horeca Totaal. De verkoop werd gisteren afgerond.