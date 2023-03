Na 31 jaar opnieuw bekerfinale KV Mechelen - Antwerp: "Antwerps onderonsje maakt het extra speciaal" 

Gisterenavond speelde Antwerp in de Bosuil in Deurne de tweede halve finale van de Beker van België tegen Union. Antwerp kon na een penaltythriller de winst in de wacht slepen en een finaleticket bemachtigen. "Het stadion was volledig uitverkocht en we hebben onze taak als dertiende man volledig opgenomen", zegt Dominik Van Landeghem van de Antwerpse supportersfederatie. "Het was heel spannend want tijdens de heenwedstrijd op Union zijn we verloren. De eerste helft verliep zenuwachtig en gespannen, maar in de tweede helft viel toch die goal. Tijdens de penalty's was het een dubbeltje dat deze keer aan onze kant is gevallen."