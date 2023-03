Nazareth krijgt als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen het label van sportbedrijf

Het gemeentebestuur van Nazareth ontvangt als eerste gemeente in Oost-Vlaanderen het 'Label Sportbedrijf' van Sport Vlaanderen. Ze krijgt dat label omdat het volop inzet op een goede gezondheid bij haar werknemers.

De gemeente organiseert wekelijks een activiteit voor haar personeel. Dat heeft een positieve invloed op de gezondheid van de werknemers, maar ook op de groepssfeer. Dankzij de activiteiten ontstaat er een betere band tussen collega's. Dat zorgt er dan weer voor dat de werknemers zich fitter en beter voelen op de werkvloer.

Het label is een erkenning van Sport Vlaanderen. Er zijn in heel Vlaanderen al 110 labels uitgedeeld aan bedrijven, gemeentebesturen en politiezones. Het gemeentebestuur van Nazareth is de eerste in Oost-Vlaanderen. Sport Vlaanderen wil iedereen motiveren en inspireren om in te zetten op een gezonde werkomgeving.