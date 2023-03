Kantelstuw moet natuurgebied Paddenbroek in Kluisbergen beschermen tegen droogte en regen

De nieuwe kantelstuw in natuurgebied Paddenbroek in Kluisbergen is aangelegd bij de aansluiting met de Molenbeek. In de winter zijn er vaak overstromingen, doordat het water zeer hoog staat, in de zomer is het waterpeil dan weer veel te laag.

De stuw kan helemaal plat gelegd worden om het water snel af te voeren wanneer het ’s winters te veel regent. In de zomer zorgt de verticale stand ervoor dat het water in het natuurreservaat zo veel mogelijk tegengehouden wordt.