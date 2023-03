Pro-Oekraïense groep wordt genoemd als uitvoerder van aanslag op Nord Stream-gaspijpleidingen: wat weten we nu zeker en wat niet?

Sinds de ontploffingen op de gasleidingen Nord Stream I en II in september 2022 onderzoeken de autoriteiten in verschillende Europese landen wie verantwoordelijk is voor de sabotageactie.

Gisteren kwam er een nieuwe stroomversnelling in dat verhaal. The New York Times bracht getuigenissen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten die "een pro-Oekraïense groep" met de vinger wezen. Die groep zou, al dan niet met steun of medeweten van de Oekraïense regering, verantwoordelijk zijn voor de sabotage.

Duitse onderzoekersjournalisten van ARD, SWR en Die Zeit traden meer in detail over de vermeende operatie: een zeskoppig commando zou begin september 2022 in een Duitse haven met valse paspoorten een boot gehuurd hebben om explosieven te plaatsen op de pijpleidingen. Verschillende elementen, zo schrijven ARD en Die Zeit, wijzen daarbij naar Oekraïne.