Vielen Oekraïense militairen Russisch dorp binnen? President Poetin spreekt alvast over "terreurdaad"

Een van de mannen in de video's is ondertussen geïdentificeerd als de Russische Denis "Kapustin" Nikitin. Die werd in 1984 in Moskou geboren, maar studeerde in Europa en leefde nadien jarenlang in Duitsland. Hij is gekend in West-Europese en Amerikaanse neonazimilieus en richtte in 2017 ook het extremistische kledinglabel White Rex op. Hij woont ook al enkele jaren in Oekraïne.