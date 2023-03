Oostendse vrouw die hondje zo hard trapte dat het moest worden afgemaakt, stond bekend als ... dierenvriend

Na de feiten van afgelopen weekend dacht het asiel eraan om zich burgerlijke partij te stellen in de zaak. Maar het gaat dat nu toch niet doen. Nadat de vrouw was opgepakt werd nog een andere hond gevonden, een jack russel die los liep en ook van haar was. Het Blauwe Kruis heeft de jack russel een paar dagen opgevangen. Maar ondertussen is hij al bij een nieuw gezin. "Bovendien", zegt voorzitter Fabrice Goffin, "zijn we ook geen rechtstreeks betrokken partij bij de mishandeling."

"Ik hoop wel dat de vrouw streng wordt gestraft", zegt hij nog. "Want daar loopt het vaak fout. De overheid spant zich in om betere regels te maken en mensen te sensibiliseren rond dierenwelzijn, de politie kijkt streng toe, maar dan zou een zaak voor de rechter moeten komen en wordt ze geseponeerd. Hopelijk zal dat nu niet het geval zijn en komt er een duidelijk signaal dat dierenmishandeling niet kan."