Opening kunstgalerij in winkelstraat Hasselt met werken van Herman Brood en Panamarenko

In de tijdelijke kunstgalerij Art Loft in de Koning Albertstraat in Hasselt zijn de eerste bezoekers een kijkje komen nemen naar de kunstwerken van Herman Brood, Koen Vanmechelen en Panamarenko. Er zijn toevallige voorbijgangers bij, maar ook echte kunstliefhebbers. "Ik ben echt fan van Panamarenko en jaarlijks kopen we altijd een kunstwerk. Dat is een bewuste keuze. Ik heb al een kunstwerk van Panamarenko gezien dat gehandtekend is en het kan wel dat we die mee naar huis nemen", vertelt Geert Reyskens, bezoeker in de galerij.