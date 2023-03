Leuven wil asielzoekers opvangen die in Brussel in tentjes op straat moeten slapen

Momenteel zijn er in Leuven geen kant-en-klare opvangplekken beschikbaar in de gebouwen van de stad. "We vangen vandaag nog een heleboel oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op, zoals op de Scheutsite. Dat doen we met volle overtuiging, maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat er momenteel geen plaatsen vrij zijn", legt Wadera uit.

De stad bekijkt nu met Fedasil welke gebouwen eventueel in aanmerking zouden komen. Nadien kunnen er eventueel samenwerkingen komen met verschillende verenigingen. "Volgende week zullen we daarin de eerste stappen zetten en hopelijk kunnen we daarna snelheid maken", aldus nog de schepen.