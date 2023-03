Verenigde Staten en Europese Unie investeren miljarden in de bescherming van de oceanen

Ongeveer 600 zakenmensen, klimaatactivisten, politici en academici zitten in het Centraal-Amerikaanse land Panama twee dagen lang samen om te discussiëren over de toekomst van onze oceanen. "De Our Ocean-conferentie is ongelooflijk belangrijk omdat het een conferentie is die gericht is op actie, niet op praten. Het gaat om echte toezeggingen en echte oplossingen", zei klimaatgezant en oprichter John Kerry van het Witte Huis bij de opening van de bijeenkomst.