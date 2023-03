Patiënten krijgen meer rechten dankzij nieuw wetsontwerp en je kan zelf nog ideeën insturen

In het ontwerp dat nu op tafel ligt, staat onder meer dat artsen verplicht worden om moeilijke zaken niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk toe te lichten. Tijdens een consultatie krijgen patiënten soms veel complexe informatie te verwerken. Dankzij de nieuwe maatregel moeten artsen die informatie ook op papier zetten, zodat patiënten ze nadien in alle rust kunnen nalezen.



De minister wil ook de "voorafgaande zorgplanning" in de wet verankeren. Dat betekent dat patiënten op voorhand schriftelijk kunnen vastleggen welke behandelingen ze in de toekomst nog willen en welke niet. Minister Vandenbroucke legt uit voor wie dit interessant is. "Dan denk ik bijvoorbeeld aan mensen met een chronische aandoening. Hoe ziet die persoon zelf zijn zorg doorheen zijn leven, en welk leven wil die persoon leiden? Een ander voorbeeld is iemand die na een ongeluk een handicap oploopt, maar toch maximaal mobiel wil zijn en zijn revalidatie daar écht op wil richten. Het is dus niet beperkt tot situaties waarin mensen palliatieve zorg krijgen."



Door de nieuwe wet zullen patiënten ook makkelijker vertrouwenspersonen bij hun zorg kunnen betrekken, het gaat dan bijvoorbeeld over familie en vrienden. Zij zullen vlotter toegang krijgen tot de medische dossiers van de patiënt. Wanneer iemand overlijdt, zullen de nabestaanden ook meer rechten krijgen. Ze zullen voortaan het dossier van de patiënt kunnen inkijken en kunnen ook klacht indienen.