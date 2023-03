Reconstructie van dodelijke steekpartij op drillrapper (16) in Berchem

In december 2022 werd een 16-jarige tiener neergestoken in Berchem, hij overleed later in het ziekenhuis. Het slachtoffer zou actief geweest zijn in het drillrapmilieu, dus sluiten de speurders niet uit dat het om een mogelijke afrekening gaat tussen rivaliserende rapbendes. Enkele dagen later kon de politie 3 verdachten oppakken, twee 16-jarigen en een 18-jarige.