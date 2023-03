Drie leden van politiezone Westkust ontvangen bijzonder Frans ereteken

Drie leden van de politiezone Westkust hebben een bijzonder Frans ereteken gekregen: korpschef Nicholas Paelinck, eerste hoofdinspecteur Johan Verlynde en inspecteur Stephanie Tourlouse. Ze kregen “la médaille de la Sécurité Intérieure” “Het is echt een hele eer om die medaille te krijgen. Het is nog maar mijn tweede”, zegt inspecteur Stephanie Tourlouse. “Wat het extra speciaal maakt, is dat de medaille uitgereikt werd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken.”