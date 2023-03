Preekstoel die tijdens WOII verkocht werd aan kerk in Burcht, na ruim 80 jaar terug in BimSem Mechelen

Middelbare school BimSem in Mechelen heeft de preekstoel terug die tijdens de Tweede Wereldoorlog verkocht werd aan een kerk in Burcht. De kerk was toen vernield door een bombardement en de school had geld nodig om haar leerlingen eten te geven. Nu, ruim 80 jaar later, besloot de kerkraad de preekstoel terug te geven, omdat de kerk in Burcht niet meer gebruikt wordt.