Spaarder profiteert nog niet mee van hogere rente: hoe lukt dat wel al? En wanneer gaan de banken écht overstag?

Belfius presenteerde vandaag zijn jaarresultaten. De bank-verzekeraar heeft in 2022 met bijna 1 miljard euro zijn hoogste winst ooit geboekt. Op de vraag of de bank de rentes verder zal verhogen komt een afwachtend antwoord.

“Het beheer van de rentes is een extreem complex domein en door de huidige extreme volatiliteit is het moeilijk om de rentes - niet alleen van spaarboekjes, maar ook van kredieten - juist in te schatten”, zei CEO Marc Raisière bij de toelichting van de jaarresultaten. Ook KBC, BNP Paribas Fortis en ING laten niet in hun kaarten kijken over eventuele renteverhogingen.