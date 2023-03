Diest zoekt nieuwe naam voor basisschool: "Leerlingen krijgen zelf het laatste woord"

Twee jaar geleden ging het stadsbestuur al eens op zoek naar een nieuwe naam voor de gemeentelijke basisschool in Molenstede. Uiteindelijk is daar gekozen voor De Buitenkans. Schepen Cluckers is niet van plan om vooraf al bepaalde suggesties af te schieten. "Ik vind dat we niet te veel beperkingen moeten opleggen. De vorige keer is in Molenstede gebleken dat mensen heel vindingrijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dat dit keer niet anders zal zijn."

Schooldirecteur Liesbeth Beckers vindt het belangrijk dat er één en dezelfde naam komt voor de twee vestigingen. "We willen bewust benadrukken dat we één school zijn met twee locaties."