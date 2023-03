Zwevegemse deelgemeente Sint-Denijs krijgt eigen kunsttentoonstelling: “Sint-Denijs City”

“Het is de eerste tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst in onze deelgemeente. Ik was echt aangedaan door de prachtige omgeving en in het bijzonder de trage wegen die door het landschap lopen”, zegt curator Jan Leysen. “Het stedelijke, dat hier volledig afwezig is, gaan we met de tentoonstelling even naar hier brengen. We gaan Sint-Denijs even het gevoel geven dat het een grootstad is.”

De tentoonstelling is elk weekend te bewonderen van 18 augustus tot 24 september.