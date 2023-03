Slagbomen aan Zeedijk in Westende worden vervangen door slimme camera's

In Middelkerke en Westende mag je enkel 's morgens tussen 6 uur en 10 uur op de zeedijk rijden. Leveranciers kunnen zo tot bij de handels- en horecazaken. Op de andere uren blijft de zeedijk verkeersvrij. Wie toch de dijk oprijdt, zal een boete krijgen. De slimme camera's worden al op de zeedijk in Middelkerke gebruikt. "Het systeem werkt", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "In Middelkerke weet men ontzettend goed dat 5 na 10 al een boete is. Bovendien staat er niks in de weg, de zeedijk staat open, het is een prachtig zicht."

Wanneer de camera's er zullen hangen, is nog niet duidelijk. Er wordt gewacht op de afwerking van de volledige zeedijk, tegen de zomer. Het is nog niet duidelijk of de camera’s er tegen het zomerseizoen komen of net erna.